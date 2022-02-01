Школьница в Краснодаре взяла кредит по паспорту отца, возбуждено уголовное дело

1 фев. 11:23

В Краснодаре 17-летняя девушка оформила кредит на отца, в отношении несовершеннолетней возбудили два уголовных дела - о мошенничестве и похищении документов.

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что представитель финансового учреждения обратился в полицию, заявив, что местный житель взял в кредит три тысячи рублей и не вернул.

Правоохранители выяснили, что мужчина не знал, что у него есть долги, он не брал займа. Было установлено, что кредит был оформлен 17-летней дочерью мужчины. В полиции она рассказала, что выкрала у отца паспорт, чтобы оформить займи через сайт микрокредитной организации, деньги потратила.

Предприимчивой девушке грозит до четырех месяцев ареста.