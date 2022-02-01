Предприимчивый селянин украл кузов раритетного авто с огорода в Северной Осетии

1 фев. 11:12

Необычная кража была совершена в селе Суадаг Алагирского района, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В нем говорится, что 43-летний местный житель незаконно проник на огород односельчанина, когда того не было дома, и вывез оттуда на тракторе кузов автомобиля "Волга".

"Сумма причиненного ущерба составила 35 тыс рублей", - уточнили в полиции.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и его точное местонахождение, а затем задержали его.

Было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", сейчас оно, с утвержденным обвинительным заключением, передано в суд для рассмотрения по существу.