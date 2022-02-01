Жилье на российских курортах продолжает дорожать

1 фев. 11:09

Посуточная аренда жилья в Крыму и Краснодарском крае продолжает дорожать – только за два зимних месяца он выросла на 19% - говорится в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

"Цены на аренду жилья на курортах Крыма и Краснодарского края этой зимой по сравнению с прошлой выросли на 19%, достигнув 3 330 рублей за сутки. В целом спрос на российские курорты за год увеличился на 38%", - говорится в материалах, передает ТАСС.

Так, средняя стоимость аренды жилья на курортах Краснодарского края сейчас составляет 2,6 тыс рублей за сутки, в Крыму - 2,3 тыс рублей. Бронирования химой распределились между курортами так: Большой Сочи - 35% (включая Адлер, Красную Поляну и прилегающие окрестности), Ялта - 25%, Севастополь - 20%, Алушта и Анапа - по 5% на каждый из городов, Феодосия - 3%, Геленджик, Евпатория и Судак - по 2%.

Заметен рост интереса к курортам Крыма – это связано с развитием внутреннего туризма, инфраструктуры, а также тем, что цены здесь пониже, чем на курортах Кубани, однако пока на кубанские курорты приходится 55% всех зимних бронирований.