В России увеличили сроки годности вакцин от коронавируса

1 фев. 10:57

Минздрав РФ продлил срок годности вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", в конце декабря также был увеличен срок годности "Спутника V".

"В настоящее время по результатам изучения стабильности вакцины "Эпиваккорона", 10 декабря 2021 года Минздравом РФ утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, и срок годности составляет для вакцины "Эпиваккорона", изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора - 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" - 9 месяцев", - говорится в сообщении центра "Вектор" Роспотребнадзора.

В будущем сроки годности вакцин могут быть увеличены еще. "Работа по изучению стабильности вакцины "Эпиваккорона" продолжается, и по мере получения новых данных, сроки годности будут пересматриваться в сторону увеличения", - отметили в компании-разработчике.

Сроки годности вакцины "Спутник V" в замороженном виде производственных площадок "Генериум", "Биокад" и "Фармстандарт-Уфавита" продлевается с шести до девяти месяцев, жидкая вакцина производства "Фармстандарт-Уфавита" теперь годна к использованию шесть месяцев вместо двух.