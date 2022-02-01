Мертвую женщину в хозяйственной сумке нашли в Шымкенте

1 фев. 10:53

Труп женщины был обнаружен в мусорном баке в Шымкенте сегодня, об этом пишут казахские СМИ.

Сигнал о том, что в мусорном контейнере во дворе дома по улице Джангильдина находится мертвая женщина, поступил в дежурную часть департамента полиции Шымкента утром, передает портал Otyrar.kz.

Уточняется, что случайный прохожий обнаружил тело, завернутое в одеяло и "упакованное" в большую хозяйственную сумку.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибшей было примерно 35 лет. Документов при ней не было.

Судмедэксперт при осмотре тела нашел на нем кровоподтеки.

По факту ЧП идет проверка, для выяснения причины смерти назначены экспертиза.