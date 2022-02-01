Москвичам пообещали "мягкий" февраль

1 фев. 10:45

Погода в феврале в столичном регионе достаточно мягкой, без сибирских морозов и обильных осадков, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Февраль, несмотря на свой суровый нрав, не просто подхватит теплую эстафету января, но и увеличит аномалию", - рассказал синоптик, передает РИА Новости.

Так, по долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха при норме ночью -11,1 и днем в -4,2 на 2-4 градуса превысит многолетние значения, и случится это уже в начале месяца, и лишь к середине февраля возможно одно арктическое вторжение. Однако в конце календарной зимы температура вновь поднимется выше средних значений.

Осадков будет достаточно, но не больше положенной нормы, и выпадут они преимущественно в первой декаде месяца.

В целом же февраль станет довольно мягким с умеренным количеством осадков. Такую погоду сформируют воздушные массы с Атлантики, из-за которых температурный фон в Москве и области составит около минус пяти градусов, - отметил метеоролог.