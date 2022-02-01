Ученые назвали три главных симптома "стелс-омикрона"

1 фев. 10:42

Второй подтип (BA.2) омикрон-штамма коронавируса имеет специфические симптомы, сообщили в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании, пишет Express.

Второй подштамм "омикрона" также известен как "скрытый омикрон" или "стелс-омикрона". Его симптомы похожи на симптомы изначального штамма COVID-19, к ним относятся высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса, сообщают исследователи.

Подштамм BA.2 официально был выделен на прошлой неделе, его называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1.