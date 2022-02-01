Ташкент сделал ставку на интеграцию с ЕАЭС

1 фев. 10:28

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о проведении до 2022 года глубокого анализа о Евразийском экономическом союзе и разработке предложения об интеграции с объединением.

В документе говорится, что в рамках интеграционных процессов с ЕАЭС планируется усовершенствовать политику по вопросам технического регулирования и стандартизации для эффективного выхода на рынок союза.

"Кроме того, в Узбекистане намерены продолжить анализ торговой политики ЕАЭС и соглашений союза с третьими государствами в данной сфере", - сказано в указе.