Нелегальный игорный клуб, созданный юношей, ликвидировали в Хасавюрте

1 фев. 10:12

В дагестанском Хасавюрте пресечена деятельность нелегального игорного клуба, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Полицейские заявили, что 22-летний махачкалинец в июне прошлого года незаконно проводил азартные игры при помощи "Интернета". Игорный клуб функционировал в закрытом формате, с соблюдением мер безопасности, посетители могли принять участие в играх только по приглашению в мессенджерах или через закрытые группы в социальных сетях.

Отмечается, что сотрудниками полиции были изъяты оборудование и крупная сумма денег. Организатор клуба доставлен в отдел.

"В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников", - говорится в сообщении.