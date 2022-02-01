Глава Минспорта Азербайджана посетил Федерацию киберспорта страны

1 фев. 9:59

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации киберспорта страны, а также с самой большой киберареной Кавказа Bizon E-Sport Arena.

Президент Федерации Рамиль Алиев рассказал министру о проделываемой для развития киберспорта работе, а глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов в свою очередь рассказал об условиях, созданных в Bizon E-Sport Arena, - передает 1News.

В последние годы интерес к киберспорту в стране заметно вырос, а реализуемые локальные и международные турниры всегда находятся в центре внимания широкой общественности. Федерация ежегодно проводит национальный чемпионат по компьютерным играм с участием киберспортсменов.

Также министр обсудил с руководством федерации планы на будущее и обговорил дальнейшее расширение ее деятельности, порекомендовав реализовывать совместные идеи и проекты в сфере информационных технологий, в чем есть большая потребность, особенно в регионах страны.

Во встрече также приняла участие заместитель министра Мариана Василева.