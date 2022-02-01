Постоянное представительство Казахстана при ОДКБ решили открыть в Москве

1 фев. 9:50

Проект указа президента Казахстана о планах по открытию в Москве постоянного представительства при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опубликован на сайте "Открытых НПА", пишет Tengrinews.kz.

Цель документа - приведение статуса полномочного представителя Казахстана в постоянном совете при ОДКБ с нормативной правовой базой организации, а также законодательством республики в сфере дипломатической службы.

Для реализации указа потребуется внести изменения в лимит штатной численности МИД страны для включения полномочного представителя и его аппарата в единую штатную численность загранучреждений.

Проект документа будет находиться на публичном обсуждении до 15 февраля 2022 года.