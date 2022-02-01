Города Ингушетии признаны самыми дешевыми для жизни населенными пунктами в России

1 фев. 9:40

Назрань, Магас и Малгобек оказались лидерами списка самых дешевых для жизни городов России, сообщает Росстат.

Исследование включало в себя анализ цен на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 населенных пунктах. В ведомстве выяснили, что в Назрани индекс стоимости жизни составляет 0,75 (цены на 25% ниже средних по стране).

В этот список также вошли Магас и Малгобек (Ингушетия), Канаш (Чувашия), Ковылкино и Саранск (Мордовия), Балашов и Ртищево (Саратовская область), новосибирский Куйбышев и удмуртская Можга.

Лидером рейтинга самых дорогих городов России стал Анадырь, где цены на 57% выше средних по стране. Он располагается на первом месте пятый год подряд. Далее идут населенные пункты Зырянка, Мирный, Усть-Нера, камчатские Палана и Петропавловск-Камчатский. Они не сильно отстали от Анадыря, превысив среднероссийский показатель на 37-46%.