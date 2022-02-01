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Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для прицепов и полуприцепов

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для прицепов и полуприцепов

Ситуация на центральной автомагистрали, соединяющей Грузию и Россию, снова изменилась, виной всему начавшийся снегопад и гололед.

Дорожные власти Грузии закрыли движение на участке Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс для прицепов и полуприцепов, - передает Sputnik Грузия со ссылкой на Департамент автомобильных дорог Грузии.

Для остальных видов транспортных средств движение по Военно-Грузинской дороге в направлении России свободно.

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в круглосуточном режиме только через противолавинные тоннели, - говорится в сообщении.

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