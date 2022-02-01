Президент Армении стал Ален Симонян

1 фев. 9:36

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян только что подписал протокол об истечении полномочий президента Армена Саркисяна, такое сообщение опубликовано на сайте парламента.

"На основании заявления об отставке президента, руководствуясь требованиями ст.142 Конституции, а также ч.1 ст.147 и п.2 ч.2 Регламента парламента, считаю полномочия президента Армена Саркисяна завершенными", - сказано в нем.

Напомним, Армен Саркисян подал заявление об отставке 23 января, в течение недели политик отозвал его, и теперь его полномочия прекращены официально.

Обязанности президента временно исполняет спикер Нацсобрания Ален Симонян. Депутатам предстоит за период от 25 до 35 дней выбрать нового президента. Кандидатов могут выдвигать и правящая партия, и оппозиция. Для победы необходимо получить четверть голосов парламентариев, уточняет Sputnik Армения.