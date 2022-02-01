В Москве на линии "122" число операторов увеличили втрое

1 фев. 9:26

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве было увеличено операторов горячей линии "122".

Согласно сайту мэра, число операторов "122" увеличено до 7 тыс человек, две недели назад их было в три раза меньше. Число каналов связи на линии "122" выросло за две недели больше чем в четыре раза, достигнув 21 тыс.

Напомним, линия работает круглосуточно, по ней можно получить консультацию по медицинским вопросам, оставить заявку на вызов врача можно с 07.00 до 00.00. Оператор может переадресовать звонок в службу скорой помощи в экстренной ситуации. На линии, в том числе, работают специально подготовленные волонтеры.