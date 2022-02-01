Парламент Грузии открывает весеннюю сессию

1 фев. 9:16

Сегодня в Тбилиси пройдет первое пленарное заседание весенней сессии парламента Грузии практически в полном составе , оно стартует в 12:00 (11:00 мск).

Накануне самая крупная оппозиционная партия в Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение возобновить работу в парламенте – ЕНД планирует создать временную парламентскую следственнную комиссию по изучению возможных фактов насильственного, унизительного и бесчеловечного обращения с экс-президентом Грузии, лидером ЕНД Михаилом Саакашвили в заключении, - передает Sputnik Грузия.

У фракции сейчас 30 депутатских мандатов, а для создания следственной комиссии по регламенту необходимо по меньшей мере 50 депутатов, поэтому "Нацдвижение" планирует заручиться поддержкой других оппозиционеров.

Основным вопросом на первом пленарном заседании парламента весенней сессии станут выборы председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИН) Грузии – он будет сделан между действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили и конституционалистом и исполнительным директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе.

Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов.

На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата.