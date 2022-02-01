Россияне мечтают о четырехдневке – соцопрос

1 фев. 8:54

Большинство жителей России поддерживают сокращение рабочих дней до четырех в неделю, - показало исследование, проведенное в январе сервисом "Работа.ру".

На вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?" утвердительно ответило 78% россиян, а вот готовность своей компании к четырехдневной рабочей неделе 47% респондентов оценили отрицательно, - передает РИА Новости.

21% опрошенных отметили, что такой переход вполне реален, но для него нужно более полугода. Еще 15% считают, что сокращение рабочей недели потребует несколько месяцев, а 11% указали сроки в несколько недель. Полностью готовы к переходу на сокращенную рабочую по мнению опрошенных лишь 6% компаний.

Сокращение позитивно скажется на работоспособности команды - уверены 7 из 10 опрошенных россиян, не согласны с ними всего 5%, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.

Четырехдневка благотворно скажется и на атмосфере команды, - уверены 73% респондентов.

Напомним, ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ заявил, что к четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда.