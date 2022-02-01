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СМИ: Японские медики выявили скрытые угрозы "омикрона" для пожилых людей

СМИ: Японские медики выявили скрытые угрозы &quot;омикрона&quot; для пожилых людей

Японские медики отмечают значительный рост госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, - пишет Express.

"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - приводит издание слова директора медицинского центра Фудзимино Акиры Кано, передает РИА Новости.

Специалистами центра выявлено увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

Еще одно интересное наблюдение - острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно.

Заявления о "смягчении" "омикрона" далеки от того, что он видел на практике, - добавил Кано.

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