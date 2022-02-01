Россиян ждут новые пенсии

1 фев. 8:29

С сегодняшнего дня в России вступили в силу несколько нововведений, главные из которых - были проиндексированы материнский капитал и пенсии.

Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексированы на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров, - передает РИА Новости.

Материнский капитал в наступившем году впервые индексируются не по прогнозной, а по фактической инфляции – теперь на первого ребенка он составит 524,5 тыс рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс рублей.

Также увеличивается размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. В частности, речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Выросли и пенсии: теперь пенсионеры должны будут получать пенсии с учетом повышенной индексации на 8,6%, - говорится в сообщении.