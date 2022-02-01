В мажилисе Казахстана сменился спикер

1 фев. 8:13

Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин сегодня подал заявление о сложении депутатских полномочий, - сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина", - говорится в сообщении ЦИК, передает РИА Новости.

В связи с поступлением заявления ЦИК внес представление в мажилис о досрочном прекращении полномочий Нигматулина в качестве депутата, и депутаты сегодня на пленарном заседании приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий.

"На пленарном заседании мажилис принял постановление о досрочном прекращении полномочий председателя мажилиса Нурлана Нигматулина на основании подданного им заявления об отставке по собственному желанию", - говорится в сообщении на сайте палаты.

Спикером нижней палаты парламента Казахстана избран экс-глава администрации президента Ерлан Кошанов, - сообщил пресс-секретарь президента страны Касым-Жомарта Токаева.