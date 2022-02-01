США подвезли Украине 84 тонны патронов

1 фев. 7:40

Минувшей ночью в Киеве приземлился пятый самолет с партией боеприпасов в рамках военно-технической помощи со стороны США, - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Ну что ж, дорогие друзья, пятая птица в Киеве! Еще 84 т патронов разного калибра прибыли в Украину из США! В ближайшие дни снова ждем очередного груза оборонной амуниции для Вооруженных сил от наших друзей из США!", - написал Резников в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс".

Ранее тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании совершили около 15 рейсов на Украину, поставляя в страну оружие и военную технику.