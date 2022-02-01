В Казахстане утвердили новый состав бюро политсовета правящей партии

1 фев. 7:28

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") внесла изменения в состав бюро политического совета, - сообщила сегодня пресс-служба партии.

"Постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4 устава) был утвержден новый состав бюро политического совета партии "Нур Отан", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В состав бюро политсовета вошли девять человек, среди которых - президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев, руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов, депутат нижней палаты парламента Ерлан Саиров, депутат верхней палаты парламента Ляззат Калтаева, председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" Дархан Кыдырали.

Напомним, предложение об избрании Токаева председателем правящей партии внес на съезде "Нур Отан" 28 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, делегаты единогласно поддержали кандидату действующего главы государства.