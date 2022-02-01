Вместе со снегом в столичный регион придут оттепель и гололедица

1 фев. 7:13

Сегодня в столичном регионе прогнозируется облачная погода со снегом, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег). Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в регионе составит от минус одного градуса до плюс одного градуса, ветер будет дуть южный и юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с, а атмосферное давление – будет пониженным - 734 мм рт ст.

Предстоящей ночью прогнозируются облачная погода, небольшой снег и гололедица, а также небольшое усиление ветра до 11 м/с. Немного похолодает - столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов, атмосферное давление будет слабо расти и составит 737 мм рт ст.