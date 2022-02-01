США: у Ирана остаются считанные недели для принятия решения по СВПД

1 фев. 6:55

Переговоры с Ираном по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся на финальном этапе, у сторон осталось не более нескольких недель, чтобы достичь соглашения, - заявил представитель госдепартамента США высокого ранга.

"Эти переговоры не могут продолжаться вечно. Это не предсказание, не угроза и не искусственно установленные сроки. Это всего лишь требование, которое мы донесли до Ирана и до всех членов группы "5+1", - сказал представитель американского дипведомства, передает РИА Новости.

На возвращение сторон к выполнению условий иранской ядерной сделки остается не более нескольких недель, и Тегерану необходимо принять политическое решение относительно того, намерен ли он вернуться в СВПД.

Катализатором процесса стало то, что США уверены: Иран в течение нескольких недель способен достичь "точки прорыва" в обогащении урана и нарастить объем ядерного материала, необходимый для создания боезаряда.

"На мой взгляд, справедливо будет сказать, что, когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идет о неделях, а не месяцах", - сказал представитель американского дипведомства.