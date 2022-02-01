Саркисян не забрал прошение об отставке

1 фев. 6:42

Президент Армении Армен Саркисян не останется у власти – он так и не отозвал свое прошение об отставке в положенный недельный срок, - сообщила пресс-секретарь спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян.

"Саркисян не отозвал прошение об отставке в течение отведенного для этого недельного срока. Его отставка будет считаться принятой после обнародования протокола", - сказала Хачатрян, передает РИА Новости.

Протокол, констатирующий прекращение полномочий армянского лидера, за подписью председателя Национального собрания (парламента) будет обнародован сегодня утром.

Напомним, действующий президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке, отметив, что основной причиной такого решения стало отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики страны.