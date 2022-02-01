Госдеп США получил российский ответ на предложение по деэскалации

1 фев. 6:28

США получили от России ответ на свое предложение по деэскалации ситуации на Украине, - подтвердили в Госдепартаменте страны.

"Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России", - сказал представитель американского дипведомства, передает РИА Новости.

Ведение переговоров в публичном пространстве в Госдепе назвали непродуктивным, заявив, что США оставят на усмотрение России возможность обсуждения этого ответа.

В то же время представитель Госдепа отметил, что Вашингтон привержен диалогу с Москвой по вопросам безопасности, включая украинский кризис, и намерен продолжать тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Киев, - говорится в сообщении.