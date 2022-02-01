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Госдеп США получил российский ответ на предложение по деэскалации

Госдеп США получил российский ответ на предложение по деэскалации

США получили от России ответ на свое предложение по деэскалации ситуации на Украине, - подтвердили в Госдепартаменте страны.

"Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России", - сказал представитель американского дипведомства, передает РИА Новости.

Ведение переговоров в публичном пространстве в Госдепе назвали непродуктивным, заявив, что США оставят на усмотрение России возможность обсуждения этого ответа.

В то же время представитель Госдепа отметил, что Вашингтон привержен диалогу с Москвой по вопросам безопасности, включая украинский кризис, и намерен продолжать тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Киев, - говорится в сообщении.

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