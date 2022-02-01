Коронавирус покидает Казахстан?

1 фев. 6:14

Кронавирус в Казахстане уверенно идет на спад - за минувшие сутки в стране зарегистрировали всего 5 466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - на две тысячи меньше, чем сутками ранее.

Снижение заболеваемости демонстрирует столица и ряд других регионов страны. Так, в Нур-Султане зафиксирован лишь 421 новый случай заболевания, в Алматы – 1 037 новых инфицированных, в Павлодарской области – 803 заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших выявлено в Карагандинской (729), Акмолинской (691), Костанайской (453), Северо-Казахстанской (358), Алматинской (232), Актюбинской (195), Восточно-Казахстанской (183) и в Западно-Казахстанской (115) областях.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 238 954 случая COVID-19.