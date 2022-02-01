Нацпроект "Бережливое производство" реализуется в Ставрополе

1 фев. 0:07

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", иначе "Бережливое производство", на протяжении нескольких лет успешно реализуется в Ставрополе, такое сообщение опубликовано на сайте администрации города.

Его цели - изменение производственной культуры и подъем интереса сотрудников к рабочему процессу. Пока в нацпроекте участвуют 12 предприятий Ставрополя.

Руководство города вместе с представителями регионального фонда содействия инновационному развитию систематически проводит встречи с предпринимателями. Предприятия-участники нацпроекта получают адресную поддержку (включая методическую и организационную помощь в повышении производительности), поддержку занятости (переобучение и повышение квалификации сотрудников), предусмотрены и системные меры (финансовое стимулирование, сокращение регуляторной нагрузки, экспортная поддержка).

"Иногда кажется, что возможности для увеличения производительности труда исчерпаны. Но стоит опытному взгляду посмотреть на ситуацию извне, и велика вероятность, что внутри самих предприятий много ресурсов для снижения издержек и роста производительности. А значит, и оплаты труда. Опыт наших экспертов, внедрение системы "бережливого производства" и поиск эффективности приносят ощутимые результаты", - подчеркнул глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Желающие могут подать заявку на участие в нацпроекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости" на сайте производительность.рф, по всем вопросам можно обратиться в комитет экономического развития и торговли администрации города.