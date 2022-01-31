Глава МИД Великобритании заболела коронавирусом накануне поездки в Киев

31 янв. 23:54

Глава Форин офиса Лиз Трасс заразилась коронавирусом - соответствующий тест дал положительный результат - и уходит на недельную самоизоляцию в преддверии запланированной завтра поездки в Киев. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома в период изоляции", - цитирует дипломата ТАСС.

Буквально несколько часов назад глава МИД выступала перед депутатами в Палате общин. Кроме того, завтра она должна была сопровождать премьер-министра Бориса Джонсона в поездке на Украину, а в ближайшие две недели - провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Заболевшие Covid-19 в Британии уходят на самоизоляцию на неделю.