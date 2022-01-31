Президент Узбекистана помиловал десятки осужденных

31 янв. 23:40

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев помиловал 63 осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, передает телеканал "Узбекистан-24".

Уточняется, что глава государства помиловал тех, кто раскаялся в своих преступлениях и "встал на путь исправления".

Как следует из соответствующего указа, 44 человека были освобождены, для остальных 19-ти тюремные сроки были сокращены.

Вернувшись домой, помилованные будут поставлены на учет в службе пробации, им окажут помощь в социальной адаптации и трудоустройстве, а также предоставят единовременную материальную помощь.

Указывается также, что перед выходом на свободу они прошли обучение различным профессиям и получили соответствующие сертификаты.