Грузия получила медицинское оборудование от ЕС и ВОЗ

1 фев. 5:31

Представительство Евросоюза в Грузии и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставили Грузии медицинское оборудование. Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Карль Харцель.

По его словам, ЕС и ВОЗ подарили Грузии 180 кислородных концентраторов, 2 тыс пульсоксиметров и другое оборудование. Все это будет направлено в сельские амбулатории, чтобы у граждан по всей стране был доступ к более качественным медицинским услугам.

"Мы усердно работали на протяжении всей пандемии, предоставив за последние несколько месяцев до 4 млн мелких и крупных единиц оборудования. Сегодня это важный вклад, поскольку мы предоставляем оборудование, которое будет использоваться для решения задач средней сложности ковида. В частности, доставить в регионы и обеспечить, чтобы видение всеобщего здравоохранения сделало еще один шаг вперед", - цитирует посла "Грузия Online".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 375 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 1 175 923 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 009 778 жителей страны, умерли - 14 980.