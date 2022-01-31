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Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины

МИД РФ

Президент России Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что главы государств обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по вопросам предоставления России "долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности".

Российский лидер еще раз детально озвучил принципиальные подходы по обеим проблемам.

"Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции", - отметили в Кремле.

ФОТО МИД РФ
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