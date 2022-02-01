На Ставрополье будут дарить книги

1 фев. 4:28

Ставропольская краевая детская библиотека им. А. Екимцева приглашает к участию в традиционной общероссийской акции книгодарения "Дарите книги с любовью", которая пройдет с 7 по 16 февраля и будет приурочена к Международному дню книгодарения (14 февраля).

Сообщается, что поддержать доброе начинание библиотека призывает всех желающих – юных читателей и их родителей, друзей, партнеров. Главная задача проста – принести новые книги.

В результате участия в акции книгодарения в предыдущие годы, собранные книги были переданы маленьким читателям сельских библиотек, воспитанникам детских домов, реабилитационных центров и ребятам, находящимся на лечении в Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере.