UzAirways дал старт авиапроекту "Восточный хаб"

1 фев. 3:26

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways накануне, 30 января, осуществила первый рейс в рамках проекта "Восточный хаб". Лайнер, следующий из Намангана в Пермь, доставил 174 пассажира, сообщает пресс-служба перевозчика

"И этот показатель наглядный пример высокого спроса из Ферганской долины на города Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Согласно организованному UzAirways проекту, авиакомпания использует международные аэропорты, которые находятся в Ферганской долине. В частности, аэропорты Намангана и Ферганы.

Таким образом, благодаря "Восточному хабу", расширяется маршрутная сеть в города России страны дальнего зарубежья.