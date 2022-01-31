В Египте нашли ранее неизвестную гробницу и 30 мумий

31 янв. 23:44

Археологи в египетском городе Асуан нашли вход в древнюю семейную гробницу, пишет Live Science.

Гробница была спрятана в выжженном огнем здании, внутри найдены 30 мумий разного возраста - от младенцев до стариков с артритом.

Ученым пока не удалось датировать гробницу. Вероятно захоронения были сделаны в птолемеевский и римский периоды - с I века до нашей эры до II или III веков нашей, считает профессор из Миланского университета, египтолог и руководитель раскопок Патриция Пьячентини.

В районе Мавзолея Ага-хана археологи обнаружили уже 300 захоронений. Новая находка уникальна тем, что находится не под землей, а внутри более крупной наземной структуры. Ученые полагают, что этот некрополь использовался для жертвоприношений. В доказательство внутри гробницы найдены следы огня, ожерелья, осколки ваз, кости животных, останки растений и фруктов.