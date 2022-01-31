В Железноводске заработал "умный" пешеходный переход с видеоаналитикой

31 янв. 23:32

В ставропольском Железноводске заработал первый в Кавминводах "умный" пешеходный переход с видеоаналитикой, - сообщил сегодня глава города-курорта Евгений Бакулин.

"В поселке Иноземцево курортного Железноводска заработал первый на Кавминводах "смарт"-пешеходный переход с видеоаналитикой, который обеспечит дополнительную защиту пешеходов в темное время суток. Чтобы предотвратить наезды на пешеходов ночью или в сумерки, система видеоаналитики фиксирует приближение, после чего над переходом включаются дополнительные светильники и посылается сигнал на активацию электронных табло", - рассказал Бакулин, передает ТАСС.

Особенность системы в том, что она дополнительно предупреждает водителя не только о том, что впереди - пешеходный переход, но и о том, что сейчас на нем находятся люди.

Переход виден не только ночью, но и в условиях тумана, дождей и снегопадов, а установлен он там, где пешеходный переход плохо просматривается из-за особенностей местности. Он не станет для водителя сюрпризом, а значит, безопасность движения существенно повысится, - добавил глава Железноводска.