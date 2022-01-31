Краснодарская "Типография" покажет премьеры о любви

31 янв. 23:14

Уже 3 февраля в краснодарском центре современного искусства "Типография" стартует кинопрограмма "Кто-то кого-то полюбит", посвященная отношениям: с родителями, возлюбленными, родственниками — старшими и младшими, все киноленты будут показаны в Краснодаре впервые, - сообщили в пресс-службе ЦСИ.

В день открытия кинопрограммы, 3 февраля, можно будет посмотреть дебютную ленту Чжэн Лу "Облако в ее комнате" о поколении 20-летних людей в Китае.

Фильм "Событие" режиссерки Одри Диван по одноименному роману Анни Эрно, который продемонстрируют 5 февраля, расскажет о жизни студентки Анны, мечтающей о писательской карьере, однако незадолго до выпускных экзаменов обнаружившей, что она беременна.

10 февраля покажут "Обходные пути" - полнометражный дебют Екатерины Селенкиной о парне Денисе, который живет на окраине Москвы и вынужден постоянно скрываться от полиции, от прохожих на улице, от мамы.

12 февраля зрителям представят драму "Кто-то кого-то полюбит", чьи герои делятся друг с другом различными грязными секретами.

17 февраля пройдет роуд-муви "Камон камон" с Хоакином Фениксом в главной роли – по сюжету картины радиожурналист Джонни отправляется с племянником в поездку по Америке, которая навсегда изменит каждого из них.

19 февраля стартует отечественная драма "Другое имя" со Светланой Ходченковой – ее героиня живет в мире класса люкс с мужем в загородном доме. Вместо детей — элегантные борзые собаки. Уже много лет она хранит постыдную тайну из ее прошлого, которая постепенно превращает жизнь женщины в кошмар.

24 февраля можно будет посмотреть фильм "Удовольствие", героиня которого, 19-летняя Линнея покидает родной шведский городок и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы сменить имя и стать сомнительной звездой.

Завершит кинопрограмму 26 февраля драма Франсуа Озона "Все прошло хорошо" - экранизация одноименного автобиографического романа Эмманюэль Бернейм, размышления о дружбе и смерти, о любви и долге.