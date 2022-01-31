Белый дом подтвердил существование санкционных списков представителей российских элит

31 янв. 22:59

Руководство США подготовило санкционные списки представителей российских элит и их родных на случай "агрессии" России в отношении Украины, подтвердила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя соответствующие публикации СМИ.

"Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину", - цитирует ее ТАСС.

Псаки пояснила, что данные усилия реализуются в координации с американскими союзниками и партнерами.

Пресс-секретарь Белого дома указала, что эти лица "входят в ближний круг Кремля или находятся около него". Кроме того, по ее словам, они участвуют в выработке российским правительством решений или связаны "с дестабилизирующим поведением Кремля".

"Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом", - считает Псаки.

Конкретных имен она не назвала.