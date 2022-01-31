Жителей Москвы познакомят с ретроспективой азербайджанского кино

31 янв. 22:46

С 7 по 15 февраля в кинотеатре "Иллюзион" в Москве пройдет ретроспектива кино Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, размещеном на сайте кинотеатра.

Программа подготовлена совместно с министерством культуры Азербайджана, кураторами выступили Руфат Гасанов, режиссер и руководитель департамента кинематографии министерства культуры Азербайджана, и Александра Лаврова, арт-директор кинотеатра "Иллюзион". Это первая в истории современной России масштабная ретроспектива азербайджанской кинематографии.

В программу показов вошли 19 фильмов разных жанров, охватывающие период от 1935-го года до наших дней. В частности, зрители увидят притчу "Дочь рыбака" (2019) Исмаила Сафарали, комедию "Буйная ватага" (1937) первой азербайджанской женщины-режиссера Гамер Саламзаде и Александра Попова, шпионский триллер "На дальних берегах" (1958) Тофика Тагизаде, лирическую кинопоэму "У самого синего моря" (1936) Бориса Барнета и другие.

Показы будут сопровождаться встречами с режиссерами и вступительными словами киноведов и кинокритиков, специалистов по азербайджанскому кино.