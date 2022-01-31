Британский министр предупредила о "самом жестком санкционном режиме" против России

Лондон подготовил "самый жесткий санкционный режим" против России, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на своей странице в Twitter.
"Мы ужесточаем и расширяем наш санкционный режим в ответ на российскую агрессию против Украины", - написала она.
Британский дипломат предупредила, что от новых рестрикций "спрятаться будет негде" - "возможно все".
Накануне Трасс не исключила конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения антироссийских санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины.