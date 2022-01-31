Сортировка ТКО стала доступной в десяти территориях Ставрополья

31 янв. 22:44

Уже десять территорий Ставрополья начали работу по раздельному сбору мусора: это стало возможным после закупки регионом 1,3 тыс современных баков для сортировки отходов, - сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

"На Ставрополье в рамках нацпроекта в конце 2021 года было закуплено 1 363 современных бака для "полезного" мусора для 25 муниципальных и городских округов края. Новые баки уже поступили в Буденновский, Георгиевский, Нефтекумский, Грачевский, Ипатовский, Арзгирский, Новоалександровский и другие округа, города Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сортировку в крае проходят уже 85,8% отходов, доля захораниваемого мусора за три года снизилась на 20%.

Ранее возможность сортировать мусор была у жителей крупных городов края. Теперь на экологичный сбор мусора в регионе стал доступен и другим территориям.