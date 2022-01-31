Стало известно, когда начнутся исследования детской вакцины от коронавируса

31 янв. 21:40

Набор детей в возрасте 6-11 лет для изучения вакцины от Covid-19 начнется примерно через три недели, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

"Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация", - пояснил он.

Напомним, ранее министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические исследования детской антикоронавирусной вакцины.