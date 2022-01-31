Учителей КЧР подготовили к работе на удаленке

31 янв. 22:33

Все преподаватели Карачаево-Черкесии (КЧР) за последние два года прошли подготовку к работе в дистанционном формате обучения, - заявила сегодня в ходе прямого эфира в Instagram министр образования и науки региона Инна Кравченко.

"Два года у нас были комбинированные форматы обучения - и дистанционное обучение, и очное, мы всегда находились в тонусе и понимали, что в любой момент можем вернуться к удаленке. С 2020 года все наши педагоги прошли курсы повышения квалификации по работе в дистанционном формате", - рассказала Кравченко, передает ТАСС.

Теперь в каждый курс повышения квалификации или переподготовки включены занятия, на которых педагоги осваивают новые технические средства для работы в дистанционном формате. Также для учителей подготовлены методические рекомендации для педагогических работников о переходе на другую форму обучения, об организации правильной работы с учетом необходимых требований.

Напомним, с 26 января школы и колледжи КЧР переведены на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Вузам республики также рекомендовано перейти на удаленный режим работы.