В Карачаевске начали строительство первого в КЧР Ледового дворца

31 янв. 22:14

В Карачаево-Черкесии (КЧР) сегодня стартовало возведение первого в республике Ледового дворца, он строится в Карачаевске, - рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"Уже идет расчистка строительной площадки и устройство котлована под фундамент, а также работы по выносу тепловых сетей. Решение о строительстве первого в республике катка принадлежит главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Будущий Ледовый дворец будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью более 4 тыс кв м с катком 60 на 30 м, залами для хореографии, силовых тренировок, административными помещениями, а также 180 посадочными местами на зрительских трибунах.

Пропускная способность для массового катания составит 230 человек, для тренировок - 50 человек, построен дворец будет до конца текущего года.