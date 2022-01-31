СМИ: Столтенберг заверил о готовности НАТО к диалогу с Россией

31 янв. 21:46

НАТО четко заявила о готовности к диалогу с Россией, - заявил сегодня в интервью американской газете The Washington Post генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Военное наращивание со стороны России необъяснимо и неоправданно. Именно России следует его объяснить, приступить к деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к диалогу", - отметил генсек НАТО, передает ТАСС.

Также он добавил, что Совет Россия - НАТО был правильным шагом к поиску политического решения для выхода из напряженности.

"Мы не смогли договориться, но это как минимум был шаг в правильном направлении к деэскалации и поиску политического решения", - сказал он.

НАТО расценивает "наращивание военной силы со стороны России как самое масштабное со времен Второй мировой войны" и "не может на это не реагировать", - заключил генсек альянса.