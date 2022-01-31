Треть Буйнакска осталась без воды

31 янв. 21:23

Водоснабжение частично отключено в Буйнакске из-за аварии, об этом сообщает администрация города.

Сегодня утром на центральном водоводе Чиркей - Буйнакск произошел прорыв трубы, причем сразу в четырех местах.

Идет восстановительные работы, они продолжатся ночью и завтра, в них участвуют две бригады из восьми человек. Планируется, что последствия аварии будут ликвидированы завтра к 18:00

Как сообщает "Интерфакс", в зоне отключения оказались около 20 тыс человек. Население Буйнакска - 66 тыс человек.