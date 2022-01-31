Полицейские задержали подозреваемых в стрельбе в центре Черкесска

31 янв. 21:30

Карачаево-черкесские полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в вооруженном нападении со стрельбой на жителя Черкесска, - сообщает МВД по КЧР.

Нападение было совершено в центре столицы вечером 29 января. Мужчины ранили жителя Черкесска из огнестрельного оружия, избили дубинкой и скрылись на автомобиле, после чего пострадавшего госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями, - передает "Интерфакс".

Спустя двое суток правоохранителями были задержаны подозреваемые, оказавшиеся жителями республики. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство, совершенное группой лиц". Задержанные уже дают признательные показания, - добавили в МВД по КЧР.