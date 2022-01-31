Постпред Украины при ООН "открестился" от подготовки наступления в Крыму и на Донбассе

31 янв. 21:13

Украина заявила, что не собирается начинать наступления ни на Донбассе, ни в Крыму, а Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой, - сказал, выступая на заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Вашингтона вопреки призывам Москвы и Пекина по ситуации вокруг Украины, постпред страны при ООН Сергей Кислица.

"Украина не собирается начинать наступления ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо еще. В то же время мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией...", - сказал украинский дипломат, передает ТАСС.

Для Украины первый приоритет сегодня - это устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе. "Активизация работы "нормандского формата", в том числе на уровне лидеров четырех стран, является важным предварительным условием для следующих шагов с целью обеспечения прочного мира в Донбассе", - заверил Кислица, добавив, что украинские власти "готовы возобновить переговоры "нормандской четверки" во всех форматах", то есть на всех уровнях.