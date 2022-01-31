Василий Небензя расставил акценты в отношениях России, Украины и Запада

31 янв. 20:49

Западные страны пытаются убедить мир, что Россия якобы уже в ближайшее время готовит вторжение на Украину, но не приводят никаких доказательств в подтверждение своих обвинений, - заявил сегодня на заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Вашингтона вопреки призывам Москвы и Пекина по ситуации вокруг Украины, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Военная акция России против Украины, до которой, как они всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится", - рассказал он, передает ТАСС.

Соединенные Штаты в своих высказываниях как будто призывают к войне, и складывается впечатление, что хотят сделать свои домыслы реальностью.

"Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", - сказал он, подчеркнув, что российские представители ни разу не выступали с какими-либо угрозами относительно подготовки вторжения на Украину.

"И это при том, что ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало. Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Делаем это и сейчас. Все, кто утверждает обратное, вводят вас в заблуждение", - подчеркнул он.

17 февраля Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН к седьмой годовщине минских соглашений, где как раз можно будет поговорить о ситуации с украинским урегулированием, - сказал Небензя, отметив: Украина рискует разрушить сама себя в результате саботажа минских договоренностей, прекрасно понимая, что урегулирование в Донбассе возможно только посредством прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

"Что же касается призывов урегулировать кризис вокруг Украины, то мы двумя руками за. Но у этого кризиса есть только одно измерение - внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом уже упомянутых мной минских договоренностей, предусматривающих прежде всего прямой диалог с Донецком и Луганском. Другого пути нет. Если наши западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договоренностей, чем украинские власти охотно пользуются, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины. И не потому, что кто-то ее разрушит. А потому, что она разрушит себя сама", - заявил Небензя.

"И Россия здесь абсолютно не при чем. Не пытайтесь перекладывать вину с больной головы на здоровую", - подчеркнул дипломат, добавив, что Соединенные Штаты уводят тему урегулирования ситуации на Украине в сторону от минских соглашений.

Он назвал "очень показательным" то, что в выступлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд не прозвучало "ни одного упоминания, ни одной ссылки на Минские соглашения, на резолюцию Совета Безопасности 2202". "Вот, в каком контексте мы должны говорить об урегулировании украинского кризиса. А Соединенные Штаты уводят эту тему совершенно в другую область", - заявил Небензя.

Также Россия обеспокоена тем, что страны Запада в случае провокаций Киева в отношении ДНР и ЛНР могут обвинить в этом Москву.

"Я обеспокоен, что это может быть сценарием. Даже разговоры о надвигающейся угрозе - уже провокация сама по себе", - сказал постпред.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине перед выступлением представителя этой страны из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства", - сказал, уходя, Василий Небензя.