В Нальчике заработал колл-центр "122" по коронавирусу

31 янв. 20:34

В Нальчике сегодня заработал новый крупный контакт-центр для консультаций по вопросам коронавируса с коротким номером "122", - сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.

"Задача центра - в условиях интенсивного роста заболеваемости обеспечить оперативную и эффективную обратную связь с жителями республики. К линии подключены все поликлиники и больницы, на базе которых функционируют госпитали особо опасных инфекций, звонки принимают более 20 операторов", - написал Коков на своей странице в Instagram, передает "Интерфакс".

При необходимости количество специалистов будет увеличено, для работы также привлечены ординаторы и студенты старших курсов медицинского факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета.

"Здесь же развернут консультационный центр, в котором врачи Медицинского консультативно-диагностического центра Минздрава КБР проводят консультации по телефону или по видеосвязи ", - добавил глава республики.

Работа центра в условиях стремительного роста числа заболевших и с учетом того, что большинство переносят болезнь в легкой форме, позволит более рационально использовать ресурсы здравоохранения, - уверен Коков.